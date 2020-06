Mann bedroht Bauarbeiter mit einem Beil und wird mehrere Stunden lang in Elchingen und Umgebung gesucht

vor 3 Min.

Zwei Bauarbeiter sind am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr von einem 40-jährigen Radfahrer in Elchingen mit einem Beil bedroht worden.

Zwei Bauarbeiter sind am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr von einem 40-jährigen Radfahrer in Elchingen im Bereich der Angerstraße mit einem Beil bedroht worden. Wie die Polizeiinspektion Neu-Ulm mitteilt, offensichtlich ohne Grund.

Der 40-jährige Mann und die Bauarbeiter gerieten aneinander. Worum es in dem Streit ging, weiß man noch nicht. Laut Thomas Hodruss, Pressesprecher der Polizei Kempten, sagte der Mann, dass er dem Bauarbeiter den Kopf abhacke. Nach der Drohung fuhr der Mann mit dem Fahrrad weg. Gewalttätig wurde er nicht. Unzählige Einsatzkräfte aus den Dienststellen der Umgebung und der Bereitschaftspolizei fahndeten mehrere Stunden nach dem Mann, denn keiner wusste, in welche Richtung er gefahren ist. Der Radfahrer wurde schließlich in einem Schrebergarten gefunden und widerstandslos festgenommen. Aus welchem Grund der Radfahrer die Bauarbeiter bedrohte, muss in weiteren Ermittlungen erst noch geklärt werden. Das Beil wurde ihm abgenommen und ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. (az)

