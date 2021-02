vor 9 Min.

Mann bespuckt, bedroht und beleidigt Polizist in Neu-Ulm

Nach der Sanierung wirkt der Innenraum der Stadtpfarrkirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm viel heller als zuvor. Das gefiel auch einem Betrunkenen.

Ein 62-jähriger Betrunkener legte sich am Montagnachmittag in der St.-Johann-Baptist Kirche am Johannesplatz auf den Boden. Das hatte Folgen.

Den Betrunkenen forderte gegen 16.20 Uhr ein 59-jähriger Kirchenangestellter auf, die Kirche zu verlassen. Dann ging es los: Der 62-Jährige verpasste dem 59-Jährigen einen Faustschlag an den Kopf, spuckte ihm ins Gesicht und entfernte sich im Anschluss in Richtung Donaustraße.

Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung mitten in Neu-Ulm

Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm konnten den Täter nach eigenen Angaben noch in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Während der Festnahme spuckte der aggressive Mann in Richtung eines 25-jährigen Polizeibeamten, traf ihn jedoch nicht.

Bei der Fahrt zur Dienststelle beleidigte und bedrohte der Mann den 25-jährigen Polizeibeamten mehrmals. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.



Weil der Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, verbrachte er die Nacht in der Zelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Er wurde am Dienstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft der diensthabenden Richterin des Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete und Haftbefehl gegen den Mann erließ. (AZ)

