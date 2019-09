13:56 Uhr

Mann dreht am Ehinger Tor durch

Polizeieinsatz am Ehinger Tor sorgt für Aufsehen. 24-Jähriger wird von Polizei gefesselt.

Ein renitenter 24-Jähriger löste am Mittwochmorgen in Ulm einen größeren Polizeieinsatz aus. Wie die Ulmer Polizei mitteilt, habe sich der 24-Jährige sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, waren auch Drogen im Spiel. Da gegen den Mann auch mehrere Haftbefehle vorlagen, wurde er mit einem Streifenwagen in ein Krankenhaus transportiert. Kurz vor 6 Uhr, im Bereich des Ehinger Tor, wurde der Mann zusehends aggressiver und begann im Streifenwagen zu randalieren.

Mann wurde fixiert

Nur mit Unterstützung mehrerer Polizeikräfte konnte er unter Kontrolle gebracht werden. Nachdem er fixiert war, konnte er einer sicheren ärztlichen Versorgung zugeführt werden. Weitere Polizeistreifen waren eingesetzt, um die Sicherheit für den Verkehr zu gewährleisten. (az)

