Mann fährt beim Linksabbiegen in Neu-Ulm in anderes Auto

An einer Kreuzung in Neu-Ulm stoßen zwei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen ineinander. Eine Frau wird dabei verletzt. Beide sind offenbar bei Geld über die Ampel gefahren.

Verkehrsunfall in der Augsburger Straße in Neu-Ulm: Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 54-jährige Frau am Freitagabend mit ihrem Auto auf der Augsburger Straße in Richtung Pfuhl. Zeitgleich fuhr ein 31-Jähriger aus einem Neu-Ulmer Stadtteil mit seinem Fahrzeug ebenfalls auf der Augsburger Straße in entgegengesetzter Richtung.

Der Mann wollte dann nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen und ließ die entgegenkommende Frau, die geradeaus fuhr, nicht durchfahren. Deswegen stießen die beiden Autos laut Polizei zusammen.

Beide Autos fuhren offenbar bei Gelb über die Ampel in Neu-Ulm

Beim Zusammenstoß wurde die 54-Jährige leicht verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein massiver Frontschaden. Der Sachschaden wird mit circa 10.000 Euro angegeben.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhren beide Verkehrsteilnehmer bei bereits gelbzeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Die eingesetzten Beamten leiteten ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (az)

