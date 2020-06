12:25 Uhr

Mann fährt unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein

Polizeibeamten in Neu-Ulm fällt bei der Streife ein Mann auf, der unter Drogen am Steuer sitzt. Bei der Kontrolle merken sie dann, dass der 23-Jährige einen gefälschten Führerschein besitzt.

Eine Streife der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm hat am Freitag gegen 18.30 Uhr ein Auto in der Ringstraße kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde laut Polizeibericht verboten und auf unbestimmte Zeit verlängert, denn der junge Mann konnte nur einen rumänischen Führerschein vorweisen, der sich als Totalfälschung herausstellte. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Mann eine hohe Sicherheitsleistung für das anstehende Strafverfahren hinterlegen. (az)

