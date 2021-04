Mann mit 1,9 Promille schlägt in Senden auf Supermarktkunden ein

Alkohol war bei einem wüsten Gerangel in der Bahnhofstraße in Senden im Spiel. Ein Mann schlug auf die Kunden eines Supermarktes ein.

Unschöne Szenen: Am Freitagabend gegen 19 Uhr, kam es nach Angaben der Polizei vor dem Eingang eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofstraße in Senden zu einem Gerangel zwischen mehreren Jugendlichen und einem aufgebrachten alkoholisierten Mann.

Ein 38-jähriger Supermarktkunde, welcher nach seinem Einkauf soeben aus dem Markt kam, wollte den alkoholisierten Mann beruhigen. Dieser ließ sich jedoch nicht beruhigen und schlug dem Supermarktkunden unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte wurde durch die Faustschläge leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Nach der Tat ging der Betrunkene in Richtung Bahnhof in Senden

Nach der Tat entfernte sich der Täter in Richtung Bahnhof, wo er kurz darauf von Polizeikräften angetroffen werden konnte. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Aufgrund seiner Aggressivität und seiner Alkoholisierung wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Arrestzelle der Polizeiinspektion Weißenhorn gebracht. Dort konnte er dann seinen Rausch ausschlafen. Nachdem er auf der Dienststelle zudem noch die dienstverrichtenden Polizeibeamten massiv beleidigte erwartet den 31-Jährigen neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung auch eine Anzeige wegen Beleidigung.

