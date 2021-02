vor 31 Min.

Mann pinkelt in Ehingen in Tiefgarage - und schlägt Hausmeister

Ein Mann hat in Ehingen in eine Tiefgarage gepinkelt.

In einer Tiefgarage in Ehingen hat ein Mann uriniert. Ein Hausmeister stellte ihn - und wurde daraufhin geschlagen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Mann hat am Donnerstag in Ehingen in der Öffentlichkeit uriniert. Zudem schlug er nach Angaben der Polizei einen Hausmeister.

Gegen 13.45 Uhr bemerkte demnach der Hausmeister den 35-Jährigen in einer Tiefgarage in der Lindenstraße. Dort soll der Mann auf den Boden gepinkelt haben, weshalb ihn der Hausmeister zur Rede stellen wollte.

Der Verdächtige ging jedoch weg. Der Hausmeister folgte ihm und stellte ihn. Daraufhin soll ihn der Mann mit dem Ellbogen geschlagen haben. Er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen. (az)

