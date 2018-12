vor 48 Min.

Mann schlägt Augsburger Gäste in Bordell krankenhausreif

Zwei Augsburger wollten in einem Neu-Ulmer Bordell nicht für sexuelle Dienstleistungen zahlen.

In einem Bordell in Neu-Ulm sind am frühen Sonntagmorgen zwei 28 und 29 Jahre alte Männer aus Augsburg mit einem weiteren Gast aneinander geraten. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich die beiden Augsburger geweigert, die sexuellen Dienstleistungen zu zahlen.

Ein anderer Gast habe daraufhin mehrfach mit den Fäusten auf die Männer eingeschlagen, sodass diese ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Auch gegenüber der Polizei habe sich der Gast aggressiv verhalten. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)

