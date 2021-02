vor 49 Min.

Mann schlägt Sanitäterin plötzlich Bilderrahmen auf den Kopf

Eine Sanitäterin wurde in Senden geschlagen.

Der Rettungsdienst wird in einen Stadtteil von Senden gerufen. Als die Sanitäterin dem Mann helfen will, schlägt er plötzlich zu. Dann kommt die Polizei.

In Senden ist am Mittwochabend eine Sanitäterin von einem 54-Jährigen angegangen worden. Die Polizei kam, fesselte ihn und wies ihn in eine Klinik ein.

Demnach wurde anfangs lediglich der Rettungsdienst in den Sendener Stadtteil gerufen, da sich dort ein Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befinden sollte. Während des weiteren Einsatzes schlug der besagte 54-jährige Mann dann aus unerklärlichen Gründen urplötzlich mit einem Bilderrahmen auf den Kopf der Sanitäterin.

Die Frau wurde dadurch verletzt. Sie und ihr Kollege zogen sich aus der Wohnung zurück und verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Mann in der Wohnung antreffen, ihn fesseln und in eine Klinik einweisen. (AZ)

