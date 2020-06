17:20 Uhr

Mann schlägt zu und spuckt Frau ins Gesicht

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstag auf offener Straße randaliert. Zum Motiv gibt es eine Vermutung.

Ein 21-jähriger Mann hat am Donnerstagabend auf offener Straße randaliert. Wie die Polizei berichtet, kam es in der Berliner Straße zu einem Streit zwischen dem 21-Jährigem und seinem Kontrahenten. Der junge Mann schlug dem anderen mit der Hand in das Gesicht und bedrohte ihn.

Außerdem schlug der Täter einer Frau gegen den Kopf und bespuckte sie. Daraufhin wurde die Polizei Weißenhorn verständigt, die dem aggressiven Mann einen Platzverweis aussprach und ein Strafverfahren gegen ihn einleitete. Die Polizei Senden ermittelt weiter. Das Motiv soll eine private Angelegenheit sein. (az)

