vor 22 Min.

Mann schwebt nach Schlägerei in Lebensgefahr

Gefährliche nächtliche Attacke in der Nähe der Polizei

Bei einer Schlägerei in der Ulmer Innenstadt, quasi unter den Augen der Ulmer Polizei, hat ein 49 Jahre alter Mann lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 1.50 Uhr unterhalb der Steinernen Brücke in unmittelbarer Nähe des Polizeipräsidiums Neuer Bau. Im Bereich des Fußgängersteges über die Blau an der Schwörhausgasse, Ecke Weinhofberg geriet der Mann und sein 48 Jahre alter Begleiter mit zwei Männern in Streit. Während der 49-Jährige eine schwere Kopfwunde davontrug, wurde der Andere nur leicht verletzt. Die zwei Angreifer konnten fliehen, bevor die Polizei eintraf. Ob von den beiden jungen Männern nur einer oder alle beide an der Schlägerei beteiligt waren, ist noch unklar. Nach bisherigen Ermittlungen flüchteten die Angreifer hoch zur Neuen Straße in Richtung Rathaus.

Die Kripo Ulm hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Wem sind zwei aggressive Männer in der Nähe der Steinernen Brücke aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter 0731/188-0 entgegen.

