11:02 Uhr

Mann steht am offenen Fenster - und wird mit Armbrust angeschossen

Ein 41-Jähriger zielt im Dunkeln in Pfaffenhofen auf einen 29-Jährigen, der am offenen Fenster steht. Dieser wird schwer verletzt. Der Tatverdächtige baut kurz danach einen Unfall.

Unvorstellbare Szenen haben sich am Freitagabend in Pfaffenhofen zugetragen: Ein 29-jähriger Mann wurde angeschossen, als er am Fenster seiner Wohnung stand – und zwar mit einer Armbrust. Dies teilte die Polizei mit.

Der 29-Jährige rief demnach nach dem Angriff gegen 21.30 Uhr selber den Notruf. Er teilte den Beamten am anderen Ende der Leitung mit, dass er gerade mit einer Armbrust angeschossen wurde. Der Mann wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Polizisten versorgten ihn, bis der Rettungsdienst kam. Dann kam der 29-Jährige in ein Krankenhaus.

Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat noch in der Nacht die ersten Ermittlungen zu dem Angriff aufgenommen. Diese ergaben, dass der Tatverdächtige abends den Garten des Pfaffenhofer Mehrfamilienhauses betrat und mit einer Armbrust auf den an einem offenen Fenster stehenden Geschädigten schoss.

Der Tatverdächtige fährt gegen einen Baum

Der italienische Tatverdächtige flüchtete danach zunächst zu Fuß. Offenbar stieg er kurze Zeit später aber doch auf ein Auto um – und baute einen Unfall. Die Neu-Ulmer Polizei wurde kurz nach dem Angriff in Pfaffenhofen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Aufheim und Hausen gerufen. Vor Ort stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Fahrer des Unfallwagens der gesuchte 41-Jährige war. Die zuvor benutzte Armbrust wurde in dem Fahrzeug des Tatverdächtigen gefunden und sichergestellt.

Der 41-Jährige kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte dann gegen einen Baum. Der Mann wurde dadurch in seinem Auto eingeklemmt. Rettungskräften konnten ihn aus dem Auto ziehen, danach wurde er mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Möglicherweise steckt ein Beziehungsstreit dahinter

Bereits am Samstag, einen Tag nach dem Angriff mit der Armbrust, wurde der dringend tatverdächtige 41-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen den italienischen Mann – wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes.

Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat führt die Neu-Ulmer Kriminalpolizei. Nach den ersten Erkenntnissen könnte eine Beziehungsstreitigkeit für den Angriff ursächlich gewesen sein, teilte die Polizei am Sonntag in einer Pressemeldung mit. (az)

