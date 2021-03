14:06 Uhr

Mann steht in Wullenstetten auf Gleisen und blockiert Zug

Ein 23-Jähriger hat sich in Wullenstetten auf die Gleise gestellt und so den Zugverkehr blockiert.

Ein 23-Jähriger will ohne Mund-Nasen-Schutz und Fahrschein mit dem Zug fahren. Nachdem er deswegen aussteigen musste, stellt er sich vor den Zug in die Gleise.

Ein junger Mann hat in Wullenstetten nach einem Streit mit dem Zugpersonal einen Zug blockiert. Wie die Polizei mitteilt, fiel der 23-jährige Mann dem Zugpersonal am Dienstagvormittag auf, weil er ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Fahrschein mitfahren wollte.

23-Jähriger will den Zug in Wullenstetten nicht verlassen

Als er nach einer Kontrolle aus dem Zug verwiesen wurde, stieg er unmittelbar darauf wieder ein. Als man ihn erneut aus dem Zug verwies, stieg der Mann in die Gleise, stellte sich mit erhobenen Händen unmittelbar vor den Zug und hinderte diesen so an der Abfahrt. Die Strecke musste daraufhin gesperrt werden.

Die hinzugerufene Polizeistreife brachte den 23-Jährigen nach Hause. Da er schon in der Nacht zuvor Straftaten begangen hatte, kam er vor der Zugfahrt unmittelbar aus der Polizeizelle. Jetzt erhält der Mann eine Anzeige unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. (AZ)

