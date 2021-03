10:17 Uhr

Mann steigt an roter Ampel aus Auto aus und macht Liegestütze

Ein 19-Jähriger hat in Ulm mitten auf der Fahrbahn an einer roten Ampel Liegestütze gemacht.

Ein 19-Jähriger steigt an einer roten Ampel in der Frauenstraße in Ulm aus seinem Auto und macht ein Fitness-Workout. Die Polizei beendet die Sporteinheit.

Straße mit Fitnessstudio verwechselt: Ein 19-Jähriger hat an einer roten Ampel in Ulm eine kleine Sporteinheit eingelegt: Er stieg aus seinem Auto und machte mitten auf der Straße Liegestütze. Wie die Polizei mitteilt, suchte sich der 19-Jährige diesen gefährlichen Ort am Freitagabend gegen 22.45 Uhr zu seinem Fitness-Workout aus.

Mann macht an der Ampel in der Frauenstraße Liegestütze

Während er an der roten Ampel in der Frauenstraße warten musste, stieg er laut Polizeibericht kurzerhand aus seinem VW Golf aus und machte neben seinem Auto Liegestütze. Angefeuert wurde er dabei von einem weiteren Autofahrer. Der stand an der gleichen Ampel.

Eine zufällig vor Ort befindliche Streife bemerkte diese ungewöhnliche Sporteinheit. Die Polizei teilt mit, sie habe die Trainingseinheit "bei allem Verständnis für den Bewegungsdrang" mit einem Platzverweis beendet. (AZ)

