Mann stirbt bei Brand eines Wohnhauses in Ehingen

Die Feuerwehr hat in einem Haus in Ehingen einen Toten entdeckt.

Bei einem Gebäudebrand nahe Ehingen (Alb-Donau-Kreis) hat die Feuerwehr am Donnerstag einen Toten entdeckt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm mit.

Gegen 3 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf. Ein Haus brannte. Ein Großaufgebot von Einsatz- und Rettungskräften rückte an. In dem Gebäude waren vier Personen gemeldet. Drei davon konnten sich ins Freie retten. Einer davon, ein 67-Jähriger, kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 39-jährigen Bewohner

Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr eine Person im Gebäude. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Der Verstorbene konnte mittlerweile identifiziert werden. Es handelt sich um einen 39-jährigen Bewohner. Zur Klärung der Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Ulm eine Obduktion angeordnet. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht zusammen mit einem Gutachter nach der Brandursache. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. (az)

