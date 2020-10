vor 35 Min.

Mann stürzt am Bahnhof in Senden in Gleisbett

Ein Mann ist in Senden am Bahnhof in das leere Gleisbett gestürzt.

Ein 51-Jähriger ist in Senden am Bahnhof in ein Gleisbett gestürzt. Der Zugverkehr wurde deswegen angehalten.

Ein 51-jähriger Mann ist am Montagnachmittag am Bahnhof in Senden vom Bahnsteig in das rund ein Meter tiefer gelegene Gleisbett gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, hat ihn niemand gestoßen, er ist offenbar alleinbeteiligt gestürzt.

Mann kann nach Sturz nicht mehr aufstehen

Nachdem der Gestürzte nicht mehr selber aufstehen konnte, wurde umgehend der Zugverkehr auf diesem Gleis für rund 30 Minuten eingestellt. Dann wurde der Mann aus dem Gleisbett geholt und kam im Anschluss in ein Krankenhaus. (az)

