vor 17 Min.

Mann vergisst, Heizstrahler auszuschalten - und verursacht Brand

Ein 32-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 10.30 Uhr einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Reuttier Straße in Neu-Ulm verursacht.

Der 32-Jährige hatte bei der Benutzung seines Bads den Heizstrahler über der Badtür eingeschaltet – und vergessen, diesen nach Verlassen des Bades wieder auszumachen. Nach etwa einer Stunde geriet die Badtür nach Informationen der Polizei durch die Hitzeentwicklung in Brand.

Der Gesamtschaden in der Wohnung beläuft sich auf etwa. 2500 Euro. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und stellte den Strom im Badezimmer ab. Der 32-Jährige wurde wegen Fahrlässiger Brandstiftung angezeigt. (az)

