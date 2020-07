vor 2 Min.

Mann vergisst seinen Geldbeutel, dieser wird innerhalb kürzester Zeit geklaut

Der 69-Jährige legt seinen Geldbeutel auf einer Ablage ab, um seinen Mundschutz anzulegen. Dann vergisst er ihn.

Einem 69-jährigen Mann ist am Mittwoch gegen 10 Uhr dessen Geldbeutel in einem Verbrauchermarkt in der Memminger Straße gestohlen worden. Laut Polizei legte der Mann seine Geldbörse beim Eingang ab, um seinen Mund-Nasen-Schutz anzulegen. 20 Minuten später bemerkte er an der Kasse, dass er ihn auf der Ablage vergessen hat. Ein Unbekannter hatte den Geldbeutel bereits mitgenommen. Darin waren neben EC-Karten und Dokumenten auch 130 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl. (az)

Lesen Sie auch:

Beifahrer spuckt 12-jährigem Mädchen beim Überholen ins Gesicht und lacht

Mann mit Axt und Messer in Neu-Ulm unterwegs

Themen folgen