12:59 Uhr

Mann versprüht in Pfuhl zwei Feuerlöscher im Keller - aber warum?

In einem Keller in Pfuhl hat ein Mann zwei Feuerlöscher entleert. Warum er das tat, ist unklar.

Ein 34-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Pfuhl hat in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Feuerlöscher im Kellergeschoss entleert. Das Löschpulver beschädigte Gegenstände der Hausbewohner, so die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung. Der genaue Sachschaden konnte aber bislang nicht beziffert werden.

Der 34-Jährige wurde von einer Hausbewohnerin zur Rede gestellt. Den Grund seiner Handlung wollte der Mann ihr jedoch nicht nennen.

Bei der Aufnahme des Sachverhaltes suchten die Polizeibeamten den Verursacher auf. Er zeigte sich jedoch uneinsichtig und wollte nicht mit ihnen in Kontakt treten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen