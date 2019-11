15:06 Uhr

Mann versteckt 130 Gramm Kokain im Körper

Kokainplomben transportierte am Mittwoch ein Mann in Ulm in seinem Körper. Gegen Nachmittag trafen die Ermittler den 38-Jährigen beim Ulmer Hauptbahnhof an.

Kokainplomben transportierte am Mittwoch ein Mann in Ulm in seinem Körper. Gegen Nachmittag trafen die Ermittler den 38-Jährigen beim Ulmer Hauptbahnhof an. Gegen ihn bestand der Verdacht des Drogenhandels, weshalb die Polizei ihn vorläufig festnahm. Ein Richter ordnete dessen körperliche Untersuchung an, die ein Arzt in einer Klinik durchführte.

Zwölf Kapseln voller Kokain im Darm

Dabei fielen zwölf Kapseln auf, die sich im Körper des mutmaßlichen Dealers befanden. In den Plomben waren rund 130 Gramm Kokain, in einer weiteren noch etwa sechs Gramm Haschisch. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen, nachdem sie auf natürlichem Wege zutage gekommen waren. Kleinere Mengen an Drogen fanden die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen. Am Donnerstag erließ das Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 38-jährigen Ulmer. Er befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt. (az)

