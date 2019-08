15:35 Uhr

Mann versucht, Hasen aus Stall zu stehlen

Ein 20-Jähriger wird von den Eigentümern erwischt und flieht. Danach wird er der Polizei gegenüber aggressiv.

Ein Mann hat in Senden versucht, einen Hasen zu stehlen. Die Meldung dazu ging bei der Polizei in Senden am Montagmorgen um 8 Uhr ein.

Demnach versuchte ein Mann, das Tier aus einem Hasenstall, der sich in einem Garten eines Einfamilienhauses befindet, herauszunehmen.

Der Mann geht ohne Hase vom Grundstück

Der Mann wurde von den Eigentümern angesprochen, woraufhin er das Gelände widerwillig verließ. Beamte der Polizeistation Senden und der Polizeiinspektion Weißenhorn entdeckten den 20-Jährigen im Rahmen der Fahndung im Stadtpark Senden. Als sie den Mann ansprachen, reagierte er aggressiv und beleidigte die Polizisten. Wie die Polizei mitteilt, musste der Mann zu Boden gebracht werden, als er eine drohende Haltung einnahm.

Der 20-Jährige wird in Senden aggressiv

Der 20-Jährige hatte offenbar Betäubungsmittel intus, bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Danach wurde er von der Polizeistation Senden aus entlassen. Gegen den 20-jährigen Mann wird nun wegen versuchten Diebstahls, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (az)

