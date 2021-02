14:50 Uhr

Mann wählt in Senden neun Mal Notruf und beschwert sich über Deutschland

Neun Mal wählt ein Mann in Senden die 110, später kündigt er gegenüber Polizisten mehrere schwere Straftaten an. Wie die Beamten reagieren.

In der Nacht auf Sonntag hat ein 22-jähriger Mann neun Mal den Polizeinotruf gewählt, um sich über Deutschland und die Polizei zu beschweren. Der junge Mann wurde daraufhin von einer Streife aufgesucht und über die rechtlichen Konsequenzen aufgeklärt, berichten die Beamten.

Während des Gesprächs kündigte der 22-Jährige demnach mehrere schwere Straftaten an. Da davon auszugehen gewesen sei, dass er die Androhungen in die Tat umsetzt, wurde der Mann daraufhin aufgrund von akuter Fremdgefahr in einer Spezialklinik untergebracht. Die vorläufige Unterbringung wird in den Folgetagen durch das zuständige Gericht geprüft. Der 22-jährige erhält zudem eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen. (AZ)

Themen folgen