vor 16 Min.

Mann will Schießübungen in der Ulmer Innenstadt machen

Nach einem Schuss in Ulm kam es zu einem Großeinsatz der Polizei.

Die Polizei nimmt am späten Mittwochvormittag einen Mann in Ulm fest. Er war mit einem Gewehr unterwegs und soll auch damit geschossen haben.

Die Polizei hat bei einem Großeinsatz am Mittwoch einen Mann festgenommen, der Schießübungen in der Ulmer Innenstadt machen wollte. Gegen 11.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei mit, dass der Verdächtige in der Syrlinstraße mit einem Gewehr unterwegs sei. Offensichtlich mache er dort Schießübungen.

Zahlreiche Beamte der Polizei machen sich sofort auf die Suche nach dem Mann. Die Einsatzkräfte sperrten die relevanten Straßen großräumig ab, um eine Gefährdung der Bevölkerung auszuschließen. Das Polizeipräsidium Ulm alarmierte sofort alle verfügbaren Kräfte sowie Spezialeinheiten und richtete einen Führungsstab ein.

Großeinsatz nach Schuss in der Innenstadt von Ulm

Gegen 12 Uhr nahmen Einsatzkräfte einen Verdächtigen vorläufig fest, als er aus einem Gebäude kam. In der Nähe dieses Hauses soll zuvor ein Schuss gefallen sein. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem vorläufig Festgenommenen um den Verdächtigen handelt, der zuvor geschossen haben soll. Der Mann soll auch eingeräumt haben, Schießübungen mit einem Luftgewehr gemacht zu haben.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler ein Luftgewehr und ein Stativ. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (az)

