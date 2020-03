vor 16 Min.

Mann will Wahlplakat und Fahrrad auf Pärchen werfen

Einen handfesten Streit hat es am Sonntag in Neu-Ulm gegeben.

Ein Streit in einem Linienbus um ein zu lautes Telefonat ist am Sonntagabend in Neu-Ulm eskaliert - vor allem, als die drei Beteiligten gemeinsam den Bus verlassen.

Einen handfesten Streit haben sich am Sonntag gegen 20.15 Uhr drei Fahrgäste in einem Bus der Linie 5 geliefert. Wie die Polizei mitteilt, gerieten eine 31-jährige Frau und ihr 41-jähriger Begleiter mit einem 29-jährigen Mann, der hinter ihnen saß, in Streit. Auslöser war wohl, dass der 29-Jährige zu laut telefonierte. Zwischen den dreien kam es zu Handgreiflichkeiten und sie schlugen aufeinander ein. Wer genau was getan hat, muss die Polizei noch ermitteln.

An der Bushaltestelle vor der Ratiopharm-Arena in der Memminger Straße stiegen die drei dann aus dem Bus aus – der Streit ging aber weiter: Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der 29-Jährige ein abgerissenes Wahlplakat in Richtung der Frau und ihres Begleiters geschleudert haben. Zudem habe er versucht, ein Fahrrad aus dem Radständer zu entreißen und in Richtung des Pärchens zu werfen. Der 41-Jährige Mann hat nach Polizeiangaben daraufhin – angeblich, um sich zu wehren – sein Taschenmesser gezogen. Ob es zu einer Stichbewegung in Richtung des Angreifers kam muss noch geklärt werden. Fest steht allerdings, dass der 29-Jährige keine Schnitt- oder Stichverletzung hatte. Er wurde ebenso wie sein Kontrahent nur leicht verletzt.

Der 41-Jährige klagte über Schmerzen im Knie, der 29-Jährige über Schmerzen im Gesichtsbereich. Die 31-jährige Frau blieb all dem unverletzt. Von den drei Beteiligten stand nur der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss – er hatte einen Atemalkoholwert von um die 1,3 Promille. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Neu-Ulm gegen die drei Personen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung dauern noch an. (az)

