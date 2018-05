vor 38 Min.

Mann wird nachts in Neu-Ulm mit Faustschlägen attackiert

In der Neu-Ulmer Innenstadt ist in der Nacht zum Freitag ein Mann angegriffen und verletzt worden. Die Hintergründe sind unklar.

Gegen 0.45 Uhr rief ein Zeuge die Polizei. Die alarmierte Streife traf in der Augsburger Straße in Neu-Ulm einen 36-Jährigen an, der leicht verletzt war. Ein Zeuge schilderte, dass ein bislang unbekannter Täter dem Mann mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt hatte. Der Angreifer sei dann in Richtung Ulm geflohen. Weitere Hinweise zum Täter gibt es bislang nicht.

Auch über die Hintergründe des Vorfalls ist nur wenig bekannt. Wie ein Polizeisprecher sagte, ging der Attacke ein Streit zwischen den beiden Männern voraus. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (mru)