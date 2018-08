18:46 Uhr

Mann zerrt Frau in Busch: Hund rettet sie

Der beherzt eingreifende Hund einer 20-jährigen Spaziergängerin hat am Mittwoch in Pfuhl möglicherweise Schlimmeres verhindert.

Als die junge Frau mit ihrem Hund gegen 22.15 Uhr, am Kapellenberg in Pfuhl die Lindenstraße in westliche Richtung lief, hörte sie zunächst ein Rascheln im Gebüsch. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie sogleich von einem bislang unbekannten Mann von hinten an der Schulter gepackt. Mit einer unmissverständlichen Äußerung versuchte dieser sie schließlich im Bereich des Friedhofes ins Gebüsch zu zerren.

Der Hund der jungen Frau, der zu diesem Zeitpunkt einige Meter vor ihr gelaufen war, reagierte sofort und schlug den Angreifer mit einem kräftigen Biss in die Flucht. Der akzentfrei deutsch sprechende Täter, der deutlich nach Alkohol roch, flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Spielbergstraße.

Während die Frau unverletzt blieb, musste ihr Hund mit leichten Verletzungen von einem Tierarzt behandelt werden. Aufgrund diverser Blutspuren muss sich der Täter bei dem Kampf mit dem Mischlingshund offenbar eine blutende Bissverletzung zugezogen haben und begab sich möglicherweise in Behandlung.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0731/8013-0 oder per Mail an pp-sws.neu-ulm.kpi@polizei.bayern.de um Hinweise. Wem fiel in dem Bereich ein Mann auf oder wer wurde ebenfalls angegangen? (az)

