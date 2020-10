vor 16 Min.

Mann zückt Messer in Café: Polizeieinsatz am Petrusplatz in Neu-Ulm

Der Mann bedrohte mit einem Messer einen Angestellten in einem Café am Neu-Ulmer Petrusplatz. Die Polizei rückte an.

Ein aggressiver Mann hat am Samstagmittag in einem Café am Neu-Ulmer Petrusplatz ein Messer gezogen und damit einen Angestellten bedroht. Als der Notruf bei der Polizei einging, rückte sie mit mehreren Streifenwagen aus, auch ein Diensthundeführer wurde in Marsch gesetzt.

Der betreffende Mann, ein 57-jähriger Wohnsitzloser, konnte im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe des Cafés aufgespürt werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Die Polizei brachte ihn auf die Wache und überstellte ihn nach den ersten Ermittlungen in eine psychosomatische Klinik. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter Nötigung, weil er einen Angestellten des Cafés bedroht hatte. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen