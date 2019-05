vor 17 Min.

Markt und Museumsfest sollen Besucher anlocken

Der Kunsthandwerker-Markt und das Museumsfest sollen Tausende Besucher nach Neu-Ulm locken. Am Sonntag öffnen zudem mehr als 100 Geschäfte.

Der Neu-Ulmer Markt für Kunsthandwerk hat Tradition und ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt – und soll auch an diesem Wochenende, 4. und 5. Mai, wieder zahlreiche Besucher anlocken. Zeitgleich laden die Museen am Petrusplatz zum Museumsfest ein – und zahlreiche Geschäfte am Sonntag zum Einkaufsbummel.

In diesem Jahr gibt es gleich mehrere Gründe zu feiern: 25 Jahre Markt für Kunsthandwerk, 20 Jahre Edwin-Scharff-Museum und zehn Jahre Kindermuseum. 93 ausgewählte Kunsthandwerker aus dem gesamten Bundesgebiet, Frankreich, Italien und Tschechien zeigen auf dem Petrusplatz professionelles und zeitgenössisches Kunsthandwerk in all seinen Facetten: feinste Buchbindearbeiten, Origami und Schmuck aus Papier, Gedrechseltes, Geschnitztes und Geschreinertes, Keramik und Porzellan für Haus und Garten, Gefilztes und Gestricktes, Gold- und Silberschmuck, Lichtobjekte, handgeschöpfte Seifen und vieles mehr. Spannend dürfte auch die Kombination aus alten Handwerkstechniken und zeitgenössischen Herstellungsmethoden sein. Es werden außerdem Produkte angeboten und präsentiert, die durch neuartige Upcyclingtechniken entstanden sind.

Kunsthandwerker-Markt und Museumsfest finden am Wochenende statt

Darüber hinaus wird es auch in diesem Jahr wieder die Sonderschau „Augenweide“ geben: Fünf Korbflechter präsentieren nicht nur ihr vielfältiges Können, sondern auch Körbe, Möbel, Accessoires und Objekte für den Innen- und Außenbereich. An zahlreichen weiteren Ständen haben die Gäste des Marktes zudem die Gelegenheit, den Künstlern bei der Herstellung ihrer Produkte über die Schulter zu schauen. Eine Fachjury hat aus zahlreichen Bewerbungen die 93 Künstler ausgewählt, die sich auf dem Petrusplatz präsentieren dürfen. Gut ein Drittel von ihnen ist neu dabei. 16 Kunsthandwerker kommen aus Neu-Ulm, Ulm und der Region.

Der Markt ist am Samstag, 4. Mai, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zu denselben Zeiten laden auch die Museen am Petrusplatz zu ihrem Museumsfest ein. Bei freiem Eintritt wird es zwei Tage lang viele Mach-Mit-Angebote für Erwachsene und Kinder im und rund um das Museum geben.

Flankiert werden der Markt für Kunsthandwerk und das Museumsfest von einem verkaufsoffenen Sonntag. Mehr als 100 Geschäfte in Neu-Ulm öffnen am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten und laden zum Bummeln ein.

Am 5. Mai ist in Neu-Ulm verkaufsoffener Sonntag

In der Glacis Galerie können sich die Besucher mit Cosplay auseinandersetzen, dabei schlüpft man in originalgetreue Kostüme von Wesen aus der Film-,Comic-, Serien oder Computerwelt. Die preisgekrönten Cosplayerinnen Mirjam und Judith werden sich mit ihren Kostümen durch die Glacis-Galerie bewegen und geben auch praktische Tipps.

Zudem gibt es am späteren Nachmittag einen Cosplay-Wettbewerb: Wahlweise kann man einfach sein Kostüm präsentieren oder etwas Einstudiertes aufführen. Um den Wettbewerb besser koordinieren zu können, bittet der Veranstalter um eine schriftliche Anmeldung per Mail an cosplay@ad-mission.com. Kurzentschlossene können sich aber auch am Veranstaltungstag noch spontan anmelden. Am Sonntag darf man zudem kostenlos im Parkhaus des Einkaufszentrums parken.

Das ursprünglich auf dem Rathausplatz vorgesehene Frühjahrsfest findet wegen der schlechten Wetterprognosen nun ebenfalls in der Glacis Galerie statt. „Wir reagieren hiermit auf die veränderte Wettersituation“, so Citymanager Florian Fuchs. Im Einkaufszentrum wird das Personal von Pipapo ein Kinderprogramm anbieten.

Wegen des Kunsthandwerker-Markts wird der Wochenmarkt am Samstag, 4. Mai, auf den Rathausplatz und den Kirchenvorplatz St. Johann Baptist verlegt. (az)

Lesen Sie auch:

Doppelstadt hat erfolgreichsten Citygutschein Deutschlands

Busfahren in Ulm und Neu-Ulm wird samstags kostenlos

Themen Folgen