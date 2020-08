vor 50 Min.

Markus Häußler wird Illerkirchbergs neuer Bürgermeister

Markus Häußler wird neuer Bürgermeister in Illerkirchberg. Er setzte sich im zweiten Wahlgang durch.

Markus Häußler erreicht beim zweiten Wahlgang am Sonntag in Illerkirchberg die einfache Mehrheit.

Von Michael Kroha

Markus Häußler wird neuer Bürgermeister in Illerkirchberg. Im zweiten Wahlgang am Sonntag, bei der eine einfache Mehrheit ausreichte, erhielt der 35-jährige Diplom-Verwaltungswirt 48 Prozent der Stimmen. Häußler wird somit Nachfolger von Amtsinhaber Anton Bertele in der Gemeinde im Alb-Donau-Kreis. Die Wahlbeteiligung lag bei 68 Prozent.

Beim ersten Urnengang vor drei Wochen hatte keiner der insgesamt fünf Bürgermeister-Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. So hatten alle nochmal eine Chance.

Denn anders als in Bayern gibt es in Baden-Württemberg keine Stichwahl zwischen den beiden besten Bewerbern. Wahlgewinner war aber schon damals Markus Häußler mit 34,78 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Illerkirchberg:

Markus Häußler 48,12 Prozent (1231 Stimmen)

48,12 Prozent (1231 Stimmen) Sascha Vespermann 28,62 Prozent (432 Stimmen)

28,62 Prozent (432 Stimmen) Giuseppe Lapmarda 12,12 Prozent (310 Stimmen)

Steffen Buse 11,02 Prozent (282 Stimmen)

11,02 Prozent (282 Stimmen) Samuel Johannes Speitelsbach 0,12 Prozent (3 Stimmen)

