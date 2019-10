vor 34 Min.

Maschinenhalle brennt in Bubenhausen nieder

Eine Scheune mitten in Bubenhausen ist in der Nacht auf Sonntag in Flammen aufgegangen.

125 Einsatzkräfte können in der Nacht auf Sonntag verhindern, dass sich das Feuer auf andere Gebäude ausbreitet.

Von Wilhelm Schmid

Mitten in Bubenhausen ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen. Feuerwehren aus dem ganzen Umkreis waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Wie die Polizei berichtet, brach das Feuer in der landwirtschaftlichen Maschinenhalle in der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr aus. Mehrere Mitteilungen gingen bei der Integrierten Leitstelle und der Einsatzzentrale der Polizei ein. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand die Maschinenhalle bereits in Vollbrand.

Die Polizei beziffert den Schaden in Bubenhausen auf 250.000 Euro

Insgesamt waren 125 Mann der umliegenden Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und des Rettungsdienstes in dem Weißenhorner Stadtteil zu Gange. Die Feuerwehr verhinderte zwar, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Die Maschinenhalle selbst brannte allerdings komplett nieder.

In der Halle waren nach Angaben der Polizei mehrere Traktoren und andere landwirtschaftliche Geräte untergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 250 000 Euro. Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt. (az)

