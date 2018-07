vor 34 Min.

Maschinenhalle gerät in Brand: 100.000 Euro Schaden

In Weißenhorn ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

In Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm ist am späten Mittwochabend eine Maschinenhalle in Brand geraten. Die Ursache ist unklar.

Brand in Weißenhorn: Wie die Polizei berichtet, ist am Mittwoch, kurz nach 22 Uhr, in einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle im Ortsteil Asch ein Feuer ausgebrochen. Der Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro belaufen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

In der Halle befanden sich nach Angaben der Polizei drei Oldtimer-Bulldogs, ein Traktor sowie weitere landwirtschaftliche Maschinen und Stroh. Die Feuerwehren löschten die Maschinenhalle und verhinderten das Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude. Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurden auch zwei Bagger aus Weißenhorn organisiert.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Weißenhorn, Vöhringen, Oberhausen, Biberach, Biberachzell, Wallenhausen sowie das THW Neu-Ulm - mit insgesamt rund 80 Kräften, zudem ein Notarztwagen und zwei Rettungswagen.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

Themen Folgen