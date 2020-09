vor 46 Min.

Masken-Verweigerer in Hotel in Seligweiler: Polizei greift ein

In einem Hotel in Seligweiler wollten Veranstaltungs-Teilnehmer keine Maske tragen.

Einige Teilnehmer einer Veranstaltung in einem Hotel in Seligweiler können ein Attest vorweisen, die anderen erwartet jetzt eine Anzeige.

Bei einer Veranstaltung am Sonntag um 11.30 Uhr in einem Hotel in Seligweiler haben sich Teilnehmer geweigert eine Maske in den dafür vorgeschriebenen Bereichen des Hotels zu tragen.

Nachdem der Polizei das mitgeteilt wurde, kontrollierten die Beamten die Örtlichkeit. Sie konnten mehrere Personen ohne Mund- und Nasenbedeckung antreffen. Einige Teilnehmer konnten eine Tragepflichtbefreiung durch ärztliche Atteste vorweisen konnten. Sechs der Veranstaltungsteilnehmer aber legten kein ärztliches Attest vor. Sie wurden daher wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt.

