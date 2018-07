vor 35 Min.

Maskenmann scheitert beim Überfall

Ein Tankstellenüberfall in Pfaffenhofen ist am Freitagabend gescheitert.

Die Tankstellenpächterin schlägt den Räuber in die Flucht

Es war schon spät am Freitagabend, da betrat ein maskierter junger Mann die Sprint-Tankstelle in der Hauptstraße von Pfaffenhofen. Er hielt eine Pistole in der Hand und forderte das Geld aus der Kasse – doch die 50 Jahre alte Pächterin ließ sich davon offenkundig nicht beeindrucken. Sie weigerte sich schlicht, die Einnahmen rauszurücken. Da machte sich der verhinderte Räuber aus dem Staub – ohne Beute.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall am Freitag um 21.24 Uhr. Der Täter wird folgendermaßen überschrieben: Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeans sowie schwarze Turnschuhe. Er war von schlanker, schlaksiger Statur und etwa 1,75 Meter groß. Sein Alter wird auf etwa 18 Jahre geschätzt.

Der Maskierte flüchtete in südliche Richtung. Die Polizei vermutet, dass er in der Nähe der Tankstelle ein Fahrrad ohne Schutzbleche deponiert hatte. Auf dem Überwachungsvideo ist nämlich zu sehen, dass der Mann am Hintern nass war, was den Schluss nahelegt, dass er möglicherweise mit einem Rad ohne Bleche unterwegs war.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Es stellte sich heraus, dass eine junge Frau unmittelbar nach der Tat in der Tankstelle einkaufte. Offenbar war die Pächterin alles andere als schockiert von dem Vorfall, so dass sie die Frau nicht nur bediente, sondern sogar noch mit ihr gescherzt haben soll. Da die Kundin den Flüchtenden möglicherweise gesehen hat, könnte sie für die Polizei eine wichtige Zeugin sein. Außerdem lief vermutlich eine Frau mit Regenschirm gegen 21.30 Uhr an der Tankstelle vorbei. Auch ihr könnte etwas aufgefallen sein. Die Polizei Weißenhorn bittet die Zeuginnen, sich unter Nummer 07309/96550 zu melden.

Unter dem Strich nahm die Pächterin das Geschehen offenbar nicht so tragisch, denn der Fall, der sich ja am späten Freitagabend ereignet hatte, wurde erst am Samstag Mittag bei der Polizei angezeigt.

Themen Folgen