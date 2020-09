vor 17 Min.

Maskenpflicht für Erstklässler: Kein erster Schultag wie jeder andere

Der erste Schultag ist ein kleiner Schritt in Richtung Selbstständigkeit: Lesen, schreiben und rechnen lernen, Freundschaften knüpfen, seinen Platz finden in einer Klassengemeinschaft – das alles soll auch im Corona-Jahr 2020 möglich sein. Doch die Devise lautet Vorsicht, Abstand und Hygiene.

Von Veronika Lintner

Und jetzt bitte lächeln: 20 Kinder stehen bereit für ihr Klassenfoto – für das allererste in ihrem Leben. Mit beiden Händen halten sie ganz fest und stolz ihre großen Schultüten, die hoch bis über ihre Köpfe ragen, verziert mit Schmetterlingen, Rennautos, Einhörnern. Bitte lächeln? Nein, doch nicht. Das Lächeln und Grinsen bleibt verborgen. Maskenpflicht. Die Schüler der Klasse 1C, die ab heute die Neu-Ulmer Grundschule Stadtmitte besuchen, tragen Mund-Nasen-Schutz. Sie sind damit nicht allein: 1591 Kinder starten an diesem 8. September 2020 im Landkreis Neu-Ulm ins Schulleben. Ein Beginn unter Corona-Bedingungen.

9300 Schüler besuchen die Grund- und Mittelschulen im Kreis Neu-Ulm

Die Handykameras sind gezückt: Mütter, Väter, Großeltern halten diesen Moment fest, nur ein paar kleine Geschwister, die unbeeindruckt an ihrem Schnuller nuckeln, sind die einzigen, die hier im Pausenhof keine Maske tragen. Zwischen bunten Holztischen und Bänken und einem großen Kletternetz begrüßt Schulleiterin Beate Altmann die Neuankömmlinge: „Heute scheint die Sonne ganz besonders für euch.“ Schule solle vor allem Spaß machen, sagt sie – Mathe, Deutsch, Sport, das komme dann ganz von allein. Wie auf Kommando läutet die Schulglocke. „Seid ihr aufgeregt?“, fragt die Rektorin die Schüler. Die leise, schüchterne Antwort folgt im Chor: „Ja“. Und sind die Eltern nervös? „Ja!“ – laut und deutlich.

„Wir freuen uns riesig, dass die Schule beginnt, dass Schule in dieser Form überhaupt wieder stattfinden kann“, sagt Ansgar Batzner, Direktor des Schulamts im Landkreis Neu-Ulm. Er demonstriert Zuversicht: „Wir haben ein gutes Hygiene-Konzept und wir werden auch die Corona-Fallzahlen genau beobachten.“ Rund 9300 Schüler besuchen die Grund- und Mittelschulen im Kreis Neu-Ulm im Schuljahr 2020/21 – und nichts scheint im Alltag so wie zuvor. „Wir wissen nicht, ob diese Ausnahme vom Normalfall nicht doch zum Normalfall der nächsten Jahre werden wird“, sagt Batzner.

Maskenpflicht gilt in den Pausen und auf dem Schulgelände

Altmann hält an diesem Tag schon zum dritten Mal ihre Ansprache – drei erste Klassen zu begrüßen, das funktioniert in Corona-Zeiten nur gestaffelt, getrennt und mit Abstand. „250 weitere Kinder hätten euch heute gerne begrüßt“, sagt die Rektorin. Doch die älteren Grundschüler blicken hier und da aus den Fenstern rundherum in den Hof und ein lang gezogenes „Haaaallo!“ tönt aus allen Stockwerken. Die Rektorin verspricht: „Irgendwann treffen wir die anderen auch, ganz bestimmt.“

Jetzt dürfen die Erstklässler und ihre Begleiter einen Blick ins Klassenzimmer der 1C werfen, danach wird der Elternbrief zum Schulstart verteilt. „Liebe Eltern, ein turbulentes Schuljahr liegt vor uns“ steht da – dann folgen die Regeln. Eltern müssen der Schule mitteilen, falls ihr Kind in den Ferien in einem Corona-Risikogebiet war. Maskenpflicht gilt auf dem Schulgelände und in Pausen. Erscheint das Kind ohne Maske, darf es nicht am Unterricht teilnehmen und „Schals und Halstücher sind keine Mund-Nasen-Bedeckung“. Aber: „Im Unterricht müssen unsere Kinder keine Masken tragen!“

An der Grundschule Stadtmitte in Neu-Ulm läuft der Schulbeginn entspannt

Wie erlebt die Rektorin diesen ersten Schultag? „Auch aufgeregt, mit Spannung und Freude“, sagt Altmann. „Die Begrüßung war kürzer als sonst, aber trotzdem herzlich. Zum Glück haben wir ein Traumwetter.“ Traumwetter bedeutet: Begrüßung unter freiem Himmel, mit Platz und Abstand. 54 Schüler erleben in der Grundschule Stadtmitte ihren ersten Schultag. Wie viele Fragen rund um Corona musste Altmann den Eltern vor dem Schulstart beantworten? „Keine“, sagt sie. „Unsere Eltern scheinen sehr entspannt. Ich habe auch den Eindruck, dass die Kinder die Maske schon gewohnt sind. Die größeren Schüler leben ihnen das auch vor.“

Daryan kann sich über Süßigkeiten und Spielzeug aus der Schultüte freuen. „Es war für ihn heute eigentlich ein Morgen wie jeder andere“, sagt seine Mutter. „Aber es beginnt natürlich ein neuer Lebensabschnitt.“ Im Kindergarten habe Daryan keine Maske tragen müssen, der Schutz sei für ihn ziemlich unbequem. Trotzdem: „Er akzeptiert die Regeln“, sagt seine Mutter. „Er kennt das ja aus dem Alltag, er sieht das in der Gesellschaft.“

An der Grundschule Stadtmitte gibt es Unterricht in vollen Klassenzimmern

Erwin Straub begleitet seine Tochter Emma an diesem Tag: „Es ist meine zweite, die in die Schule kommt.“ Er spricht von gemischten Gefühlen – Normalität werde es vielleicht erst in ein, zwei Jahren wieder geben, vermutet er. Aber Emma komme klar mit der Ausnahmesituation: „Ich denke, dass die Kinder dadurch auch ein besonderes Bewusstsein für Risiken entwickeln.“

Vor den Ferien funktionierte der Grundschulbetrieb noch mit Notgruppen und halber Klassenstärke, erzählt Altmann. Da sei es urplötzlich leise geworden in der Schule, „die Kinder wurden ganz ruhig“. Doch jetzt unterrichten die Lehrer wieder in vollen Klassenzimmern. „Die Schüler tauen langsam auf. Da steppt der Bär, es brummt, es lebt.“

