15:10 Uhr

Maskenverweigererin randaliert in der Glacis-Galerie Neu-Ulm

Security-Mitarbeiter des Einkaufszentrums sprachen eine 53-jährige Frau an, da sie keinen Mundschutz trug. Das hatte Folgen.

53-Jährige ohne Mundschutz hält Sicherheitskräfte in Neu-Ulm in Atem. Die Frau hat offenbar tiefer liegende Probleme als eine Abneigung gegen den Mund-Nasen-Schutz.

Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei am Montagvormittag in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie. Gegen 11.15 Uhr sprachen Security-Mitarbeiter des Einkaufszentrums eine 53-jährige Frau an, da sie keinen Mundschutz trug. Die Frau beleidigte daraufhin nach Polizeiangaben die Sicherheitsleute und warf eine von ihr mitgeführte Glasflasche vom ersten Obergeschoss über das Geländer ins Erdgeschoss. Durch den Flaschenwurf wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Frau wird zur Polizei Neu-Ulm gebracht und leistet Widerstand

Im Anschluss flüchtete die Randaliererin aus dem Einkaufszentrum, konnte jedoch durch eine Polizeistreife in der Ludwigstraße gestellt werden. Da die Identität der 53-Jährigen nicht zweifelsfrei feststand, sollte sie mit dem Dienstfahrzeug zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht werden. Beim Einsteigen sperrte sie sich plötzlich und setzte sich auf den Boden, um eine Mitnahme zur Dienststelle zu verhindern. Mittels unmittelbaren Zwangs konnte die renitente Frau in das Polizeiauto getragen werden.

Als sie bereits im Fahrzeug saß, versuchte sie mit Fußtritten gegen den Oberkörper- und Kopfbereich, die Beamten zu verletzen. Zusätzlich wurden die Beamten auf der Fahrt zur Dienststelle von der Dame bedroht und beleidigt. Gegen die 53-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Die Frau wurde dann laut Polizei in eine psychiatrische Klinik gebracht. (az)

