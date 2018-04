vor 5 Min.

Massenrangelei im Sendener Stadtpark

Zu einer Massenrangelei ist es am Wochenende im Sendener Stadtpark gekommen. Zuvor hatte ein Betrunkener zugeschlagen.

Etwa 20 Menschen sind im Sendener Stadtpark handfest aneinander geraten. Wegen des Gebrülls mitten in der Nacht riefen Anwohner die Polizei.

Von Ronald Hinzpeter

Bei dem lautstarken Gerangel im Sendener Stadtpark war reichlich Alkohol im Spiel – bei demjenigen, der den handfesten Streit provoziert hatte, sogar überreichlich. Er hat jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals.

Anwohner der Borsigstraße hatten am Samstag kurz nach Mitternacht die Polizei gerufen, denn im Park brüllte eine größere Personengruppe herum. Drei Streifenwagen rückten an. Tatsächlich rangelten dort ungefähr 20 Leute. Schuld daran trug ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der nach Angaben der Polizei völlig betrunken war. Wie sich hinterher herausstellte, hatte er zwei Promille Alkohol im Blut. Er suchte angeblich seinen Schlüssel und vermutete, dass jemand aus der Gruppe ihn gestohlen hatte. Also stellte er die anderen zur Rede, wobei es eben nicht nur bei der Rede blieb: Er schlug auf einen 19-Jährigen ein, woraufhin die anderen eingriffen und es zu der erwähnten Rangelei kam. Ernsthaft verletzt wurde dabei aber niemand. Die Polizisten erteilten der Gruppe einen Platzverweis, woraufhin sich fast alle trollten – bis auf den 17-Jährigen, der weigerte sich.

Die Beamten nahmen ihn mit und brachten ihn zu seinen Eltern – da fand sich übrigens auch der verloren oder gestohlen geglaubte Schlüssel wieder. Nach Angaben der Polizei ist der Jugendliche wegen diverser kleinerer Delikte, zu denen auch Gewalt gehört, amtsbekannt.

Themen Folgen