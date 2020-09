vor 6 Min.

Massive Schäden am Fort Oberer Kuhberg - mit Folgen für die Landesgartenschau?

Plus Das Fort Oberer Kuhberg in Ulm bröckelt. Die Kosten kann der Förderverein Bundesfestung nicht alleine tragen. Hat das Folgen für die Landesgartenschau?

Von Dagmar Hub und Sebastian Mayr

Kein anderes Element der ehemaligen Bundesfestung Ulm (immerhin Europas größter Festungsanlage) ist so sehr mit der deutschen Geschichte verbunden wie das Fort Oberer Kuhberg. Zu Nutzungszeiten der Festung im 19. Jahrhundert fiel kein Schuss. Schon im Herbst 1933 aber entstand in den Kasematten des Forts das frühe Konzentrationslager Oberer Kuhberg, das bis 1935 von den Nationalsozialisten betrieben wurde. Unter den inhaftierten Sozialdemokraten, Kommunisten und Geistlichen war auch der SPD-Reichstagsabgeordnete Kurt Schumacher. Das Fort Oberer Kuhberg ist heute gleichzeitig Gedenkstätte und Festungsmuseum. Doch für die Ewigkeit gebaut ist es nicht: Es bröckelt innen und außen, die Schäden sind bereits jetzt so massiv, dass der Förderkreis Bundesfestung alarmiert ist.

Das Fort Oberer Kuhberg ist der am besten erhaltene Teil der Bundesfestung, es beherbergt das KZ-Dokumentationszentrum sowie das Festungsmuseum. Und es könnte ein wichtiger Bestandteil der Landesgartenschau 2030 werden. Die Planer wollen sich vor allem den Bereich zwischen Wilhelmsburg und Donau entlang der B10 sowie rund um Blaubeurer Tor und Ehinger Tor vornehmen. Doch es soll auch sogenannte Satelliten geben: Ziele abseits dieses Bereichs. Das Fort Oberer Kuhberg, sagt Jochen Aminde von der Stadt Ulm, könnte eine wichtige Rolle spielen: „Da kann man par excellence sehen, wie die Bundesfestung mal ausgesehen hat.“

Zudem sei es bekannt und durch die Straßenbahnlinie 1 bestens erreichbar. Genaue Planungen, so Aminde, solle es voraussichtlich Ende 2021 geben. Falls das Fort mit Landesgartenschau-Geld saniert werden muss, sei das erst ab 2025 möglich. Vorher bekomme die Stadt keine Fördermittel. Als ganz dringendes Problem haben die Planer das Fort Oberer Kuhberg aber nicht auf ihrer Liste stehen.

Bundesfestung Ulm: "Schotterregen" aus dem Mauerwerk droht am Fort Oberer Kuhberg

„Steter Tropfen höhlt den Stein“ gelte in diesem Fall ganz wörtlich, sagt Matthias Burger, Vorsitzender des Förderkreises. Vor allem an der rechten Kehle und der rechten Flanke des Mauerwerkes sind bis zu 20 Zentimeter tiefe Abplatzungen zu sehen, Steine liegen zudem etwas verschoben im Mauerwerk. Die gleiche Situation zeige sich innen im Gang der Kasematten. Woher das Problem kommt, weiß Matthias Burger ganz genau.

Der Physiklehrer des Neu-Ulmer Lessing-Gymnasiums hat viel von seinem Wissen von den Steinmetzen in der Münsterbauhütte gelernt. „Der Kuhberg besteht aus Lehm und der quillt bei der Aufnahme von Wasser auf“, erklärt Burger. Bereits beim Bau des Forts Oberer Kuhberg im 19. Jahrhundert war es deshalb zu Abrutschungen gekommen. „Die dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks bewirkt, dass der bauzeitliche Kalkmörtel ausgeschwemmt wird. Das Wasser wandert durch die Mauer und selbst der Gang der Kasematten ist keine Trennlinie und hält nichts auf; der Gang sorgt nicht für die Ableitung des Wassers.“

Fort Oberer Kuhberg ist Teil der Planungen für die Landesgartenschau 2030 in Ulm

Ein zweites Problem: Für den Bau des Forts wurden Weißjura-Kalksteine aus der Gegend um Herrlingen verwendet. Dieses Material ist nicht von hoher Qualität, es ist spröde und hat in sich viele Haarrisse. Aber es war zur Zeit des Baus der Bundesfestung für relativ wenig Geld zu bekommen. „Für die Außenwände hat man noch die besten der Steine gewählt“, erklärt Burger. „Das Material der Innenmauern ist das schlechtere.“ Die Kombination aus ausgeschwemmtem Mörtel und dem rissigen Kalkstein bewirkt eine fatale Situation: Steine beginnen sich zu bewegen, zu „wandern“, was die Abplatzungen verstärkt.

Vor allem nach nassen Wintern mit einem frostigen Februar passieren diese Schäden, erzählt der 47-jährige Physiklehrer. Deshalb werde es zu einem „Schotterregen“ aus dem Mauerwerk kommen, wenn nicht umgehend Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden, um das denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten. Der Schaden sei so groß, sagt Burger, dass es binnen der nächsten zehn Jahre durch den schleichenden Prozess an mindestens zwei Stellen zu größeren Ausbrüchen kommen wird.

Was also tun? Drei Punkte sieht Matthias Burger: eine Abdichtung der Bereiche des abzuleitenden Wassers, ein Drainagesystem für jenes Wasser, das in Bereiche eindringt, die nicht abgedichtet werden können, und einen statisch korrekten Wiederaufbau. „Man muss die Mauerstruktur als Ganzes ertüchtigen. Es bringt absolut nichts, die Löcher zuzuschmieren, wie es in der Vergangenheit schon geschehen ist.“ Dazu sei zunächst ein statisches Gutachten nötig; es müsse untersucht werden, wo Rückverankerungen notwendig sind, damit die Mauer wieder stabil wird.

Dass der Förderverein mit seinen gut 310 Mitgliedern das nicht stemmen kann, ist klar. „Wir haben immer zwischen 15 und 20 Aktive“, sagt Matthias Burger. Die bieten ihre Arbeitsleistung mit an. „Aber wir brauchen bei diesem Schadensbild die Hilfe staatlicher Stellen und vom Land.“ Was die Erhaltungsmaßnahmen für das historische Gebäude kosten werden? „Das ist schwer zu kalkulieren“, sagt Burger. Bei einem anderen Flächenstück mit nur etwa halb so tiefen Schäden beliefen sich die Kosten auf 200.000 Euro.

