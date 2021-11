So liest sich das neue Buch der Matzenhofer Schwabengilde

Plus "Allerhand Duranand vom Schwaubaland" verspricht der neue Band der Gemeinschaft von Poeten und Poetinnen. Unser Autor empfiehlt: "Guckat amol nei!"

Sie haben es wieder getan; schließlich wurde es ja auch Zeit. Zehn Jahre sind vergangen, seit die Poetinnen und Poeten der Matzenhofer Schwabengilde ihren letzten Gedichtband veröffentlichten. Seitdem scheint die Welt etwas aus den Fugen geraten zu sein: Klimawandel und Corona bestimmen Politik sowie Gesellschaft. So verwundert es auch kaum, dass diese Akzentverschiebung im Jahreslauf auch in den mundartlichen Strophen ihren Widerhall findet.