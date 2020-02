12:00 Uhr

Maurer baut Brandenburger Tor im Mini-Format

Der Pfaffenhofer Maurerlehrling Dominik Wolf baut während einer Projektwoche das Berliner Wahrzeichen im Miniformat – und überzeugt damit.

Von Lena Hutter

Der Pfaffenhofer Maurer-Lehrling Dominik Wolf hat an einer Begabtenförderung der Maurer in Schwaben teilgenommen – und sich Stein für Stein auf den zweiten Platz gekämpft. Er konnte sich gegen sechs der anderen Teilnehmer durchsetzen. Die Aufgabe: Eine kleine Version des Brandenburger Tors zu bauen.

Wolf hat in seiner Zwischenprüfung der Berufsschule sowohl im schriftlichen, als auch im praktischen Teil sehr gut abgeschnitten. Der 19-Jährige wurde daraufhin vom Landesverband bayerischer Bauinnungen zu der Begabtenförderung eingeladen. Gefreut hat er sich darüber sehr. Seine Lehrer in der Berufsschule hatten allerdings schon mit einer Einladung gerechnet. „Ich wurde in der Berufsschule schon vorgewarnt“, sagt er und lächelt verlegen. Der Innungsverband Schwaben besteht aus zehn Bauinnungen, die jeweils einen Auszubildenden für die Begabtenförderung aufstellen.

Er wollte schon lange Maurer werden

Die Entscheidung, eine Ausbildung zum Maurer zu machen, fiel Wolf leicht. Noch während seiner Schulzeit in der Realschule Weißenhorn hat er vier Praktika gemacht, zwei in der Industrie und zwei auf dem Bau. Unter anderem bei der Firma, die ihn aktuell noch ausbildet. Nach dem Praktikum war „das mit dem Ausbildungsvertrag dann auch direkt geredet“, sagt der Azubi. Seine Arbeit gefällt ihm immer noch sehr gut. „Man steht halt nicht den ganzen Tag in der Halle, sondern ist an der frischen Luft.“ Außerdem sei der Beruf abwechslungsreich und „es kommen immer wieder Überraschungen ans Licht“, sagt er und grinst.

Die Aufgabe, die die Teilnehmer während der Projektwoche erledigen mussten: Ein Sichtmauerwerk in Gestalt des Brandenburger Tors. Für die Umsetzung hatten sie drei Tage Zeit. Die gesamte Projektwoche dauerte von Montag bis Freitag. Am ersten Tag wurde alles vorbereitet und die Aufgabe sowie die Kriterien zur Umsetzung geklärt. Anschließend hatten die Teilnehmer von Dienstag bis Donnerstag Zeit, die Aufgabe umzusetzen. Das fertige Bauwerk wurde nach mehreren Kriterien bewertet. Einerseits waren die exakten Maße entscheidend, andererseits die fehlerfreie Umsetzung. Alle benötigten Informationen lieferte ein vorgegebener Plan. Als drittes Kriterium spielten die Meinungen der Besucher eine Rolle. Am letzten Tag der Projektwoche konnten sie sich die fertigen Ergebnisse anschauen. Sie bewerteten die Bauobjekte ohne Fachkenntnisse, rein nach der Optik.

Wolf macht bald seine Gesellenprüfung

Auch auf Bezirks-, Bayern-, oder Landesebene gibt es solche Wettbewerbe. Sogar Europa- und Weltmeisterschaften der verschiedenen Bauinnungen gibt es. Seine Chancen auf einen hochrangigen Platz sieht Dominik Wolf kritisch: „Bezirksebene könnte klappen“, meint er zuversichtlich. Alles, was darüber hinaus geht, sei jedoch sehr anspruchsvoll.

Wolf ist aktuell im dritten Lehrjahr. Seine Ausbildungszeit hat er auf zweieinhalb Jahre verkürzt und tritt somit in wenigen Tagen seine Gesellenprüfung an. Schlägt er sich auch in dieser gut, winkt eine Einladung zum Wettbewerb auf der Bezirksebene. Der 19-Jährige möchte nach der Prüfung vorerst weiterhin in seiner Ausbildungsfirma bleiben und arbeiten, um „Erfahrungen zu sammeln“. Die Möglichkeit, eines Tages eine Weiterbildung zum Meister oder Techniker zu machen, kommt für Wolf auf jeden Fall infrage.

Hier gibt es mehr aus der Region:

So lebt der Pfaffenhofer Skirennfahrer Paul Riggenmann im Skiinternat

Bei Theresa Stetter dreht sich alles um Landwirtschaft

Themen folgen