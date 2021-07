Ulm

vor 31 Min.

McDonald's eröffnet in den Sedelhöfen: Das regionale Imperium hat ein neues Hauptquartier

Plus Gerhard Schmid ist der dienstälteste McDonald's-Betreiber der Republik und führt zehn Filialen von Ulm bis Illertissen. Jetzt wurde in den Sedelhöfen das neue Hauptquartier eröffnet.

Von Oliver Helmstädter

Kaum jemand kennt sich in Deutschland mit Big Mac und Co so gut aus wie Gerhard Schmid. Als Angestellter im Münchner Nobelhotel Vier Jahreszeiten war der gelernte Gastronom in den 1970ern Stammgast im ersten McDonald's der Republik, ganz in der Nähe des Personalhauses des Vier Jahreszeiten. Vom ersten Biss in den Cheeseburger 1971 bis heute hat den 69-Jährigen die Faszination für die Burgerkette nicht losgelassen. Am Dienstag eröffnete nach schweren Geburtswehen in den Sedelhöfen sein größtes Lokal - ein multimedialer Rundgang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen