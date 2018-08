30.08.2018

Mehr Arbeitslose in der Region

Anstieg ist saisonal bedingt

Von AZ

Landkreis/Ulm Im Landkreis Neu-Ulm gab es im August wieder mehr Menschen ohne Job: Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkt auf 2,2 Prozent. Insgesamt waren 2162 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet – 178 mehr als im Juli. Ein solcher Anstieg sei im Sommer jedoch „kein Anlass zur Sorge“, betont Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der zuständigen Agentur für Arbeit Donauwörth. In der Ferienzeit seien eben auch die Personalchefs im Urlaub, deshalb gebe es weniger Neueinstellungen. Zudem werden anstehende Entlassungen oft vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen.

Den größten Anteil an der gestiegenen Arbeitslosenzahl nehmen junge Menschen bis 25 Jahre ein: Ihre Zahl stieg im August um 67 auf 269 Menschen. Das entspricht laut Paul einem Anstieg von 33,2 Prozent. Allerdings: „Ein großer Teil dieser Jugendlichen wird sicherlich nur für eine kurze Zeit arbeitslos sein“, ist sich Paul sicher. Viele haben demnach eine Arbeitsstelle in Aussicht, starten im Herbst mit einer weiterführenden Schule oder beginnen ein Studium.

Im August waren 1882 offene Stellen gemeldet. Besonders hoch ist die Arbeitskräftenachfrage im Landkreis unter anderem im Bereich der Kunststoff- und Holzherstellung beziehungsweise -verarbeitung, Metallbearbeitung und Metallbau, in der Gastronomie sowie im Erziehungsbereich. Wer noch eine Ausbildung sucht, hat derzeit gute Chancen: Den „noch unversorgten“ 156 stehen laut Agentur 399 unbesetzte Stellen gegenüber. Gesucht werden unter anderem Auszubildende als Verkäufer im Einzelhandel, Bäckereifachverkäufer, Koch, Metallbauer oder zahnmedizinische Fachangestellte.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm kletterte die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte und lag damit im August bei 2,6 Prozent. In Baden-Württemberg ist dies weiterhin der niedrigste Wert aller Agenturbezirke. Dort liegt die Arbeitslosenquote im Schnitt bei 3,3 Prozent. Im Stadtgebiet Ulm stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Juli von 2,6 auf 3,6 Prozent (Vorjahr: 3,9 Prozent). „Im Agenturbezirk zeigt sich der saisonale Effekt im Stadtgebiet am deutlichsten“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Er fügt hinzu: „Dennoch bleibt Ulm weiter der einzige Stadtkreis im Land mit einer Quote unter 4,0 Prozent.“ (az)

Themen Folgen