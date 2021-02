vor 50 Min.

Mehr Platz für Betreuung

In der ehemaligen Grundschule in Oberelchingen soll übergangsweise der Kindergarten einziehen.

Kindergarten bezieht Räume in alter Schule in Oberelchingen

Von Andreas Brücken

Der Platz im katholischen Kindergarten Sankt Antonius in Oberelchingen wird knapp. Grund dafür ist unter anderem der nach wie vor hohe Zuzug. Bereits Ende vergangenen Jahres haben die Verantwortlichen bei der Gemeindeverwaltung Alarm geschlagen und erläutert, dass spätestens zum Kindergartenjahr 2021/2022 ein Mangel an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren bestehen wird. Jetzt soll es eine Übergangslösung geben.

Zwar ist eine neue Kindertagesstätte bereits geplant, deren Inbetriebnahme aber für die hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen bereits nicht mehr ausreicht. Die Umsetzung der neuen Einrichtung habe sich wegen der langen Prüfungsdauer des Förderantrags durch die Regierung von Schwaben und des Bauantrags durch das Landratsamt um etwa acht Monate verzögert, erklärte die Gemeindeverwaltung dazu.

Vorläufige Abhilfe aus der Raumnot soll im ehemaligen Grundschulgebäude an der Klostersteige gefunden werden. In einem ehemaligen Klassenzimmer ist dort übergangsweise im Erdgeschoss Platz für 25 Kinder vorgesehen. Auch die Außenfläche soll in Abstimmung mit der Großtagespflegestelle genutzt werden.

Weiterhin möchte die Kindertageseinrichtung im Vorgriff auf die geplante Übergangsgruppe zusätzliches Personal einstellen. Die ursprüngliche Nutzung als Archiv, wie bisher vorgesehen, muss wegen der Maßnahme hintanstehen. Für die Umbauarbeiten rechnet die Verwaltung mit Kosten zwischen 25000 und 30000 Euro.

