10:00 Uhr

Mehr Platz für Müll auf dem neuen Wertstoffhof

Die Grüngutsammelstelle und der Wertstoffhof befinden sich jetzt auf einem großzügigen Gelände in Straß.

Von Andreas Brücken

Viel Geduld war gefordert, wenn man in der Grüngutsammelstelle an der Nersinger Fichtenstraße oder dem Wertstoffhof in Oberfahlheim seinen Abfall abgeben wollte. Oft kam es dort wegen der beengten Platzverhältnisse zu Staus und Behinderungen. Damit soll jetzt endgültig Schluss sein: Beide Einrichtungen sind nun in Straß untergebracht. Rund eine Millionen hat die Gemeinde für die Anlage in die Hand genommen.

Auf rund 6500 Quadratmetern finden Bürger jetzt an der Bürgermeister-Seißler-Straße Platz zur Entsorgung von Holz, Bauschutt und Elektrogeräte. Etwa 400 Quadratmeter davon sind überdacht und bieten Schutz für die Container mit Altpapier und Kartonagen, sowie Mülleimer für Elektroabfälle, Altöl oder Metall. Auch Gartenabfälle können auf dem Wertstoffhof entsorgt werden.

Schon fast einem kleinen Festakt bei Glühwein und Gulaschsuppe entsprach die Eröffnung des Wertstoffhofes auf dem Grundstück zwischen Hilti und dem ehemaligen Munagelände durch die stellvertretenden Bürgermeisterin Sabine Krätschmer: „Die Grüngutsammelstelle und der Wertstoffhof entsprachen nicht mehr den Anforderungen, weshalb der Gemeinderat beschlossen hat, beide Anlagen zusammenzulegen.“

Zwei Wochen dauerte der tatsächliche Umzug des Wertstoffhofs nach Straß

Wie berichtet, wurde die komplette Asphaltierung wegen der kalten Witterung auf das Frühjahr verschoben. „Um den Benutzern des Wertstoffhofes jedes Mal eine Grundreinigung der Schuhe und Fahrzeuge zu ersparen, haben wir aber einen Teil des Geländes asphaltierten lassen“, so Krätschmer. Ohne nennenswerte Schwierigkeiten seine die Bauarbeiten über die Bühne gegangen.

Bernd Ellendt vom ausführenden Ingenieurbüro ist ebenfalls zufrieden: Das größte Problem sei die Beseitigung des Erdbodens gewesen. Immer wieder wurden Schutt- und Erdhaufen aufgeschüttet, die dann nach den jeweiligen Altlasten entsorgt wurden. Auch eine ausgediente Trafostation musste der neuen Anlage weichen. Eine Schrecksekunde dürfte sich bei den Bauarbeitern mit dem Fund einer Granate eingestellt haben. Das Fundstück wurde jedoch von Spezialisten fachmännisch beseitigt.

Manfred Vogl ist der Leiter des Wertstoffhofes und seit 30 Jahren im Geschäft. Zwei Wochen hat der tatsächliche Umzug in die neue Anlage nach Straß gedauert. Den alten Einrichtungen trauere er jedoch nicht nach, wie er sagt. Nur der Ostwind, der über das neue weitläufige Gelände pfeift, sei „etwas unangenehm“. Mit Blick auf die riesige Fläche verriet Vogl seine Hoffnung, bald ein ausrangiertes Fahrrad von seinen „Kunden“ angeliefert zu bekommen. „Dann sind wir hier etwas schneller unterwegs.“

Christian Baumann aus Unterfalheim war gestern einer der ersten Gäste auf dem Gelände, die den Wertstoffhof offiziell benutzen. Der erste Eindruck sei gut, erklärte er und zeigte auf die großen Platz: „Man kann mit dem Auto gut an die Container heranfahren, weil viel Platz zum rangieren ist.“