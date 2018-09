06:00 Uhr

Mehr Vielfalt auf dem Holzheimer Friedhof

Der Gemeinderat beschließt neue Regelungen für die Gräber. Dadurch steigen aber auch die Gebühren. Das sind die Änderungen im Überblick.

Von Willi Baur

Bestattungen werden in der Gemeinde demnächst teurer, gleichzeitig gibt es dann vielfältigere Möglichkeiten für die letzte Ruhe. Der Holzheimer Gemeinderat hat am Mittwoch neue Regelungen für den Friedhof verabschiedet, eine modifizierte Gebührensatzung inklusive. Damit soll die auf dem Friedhof selbst bereits sichtbar gewordene Neuausrichtung auch im Kommunalrecht verankert werden, begründete Bürgermeisterin Ursula Brauchle das letztlich einstimmig beschlossene, umfangreiche Satzungspaket.

Brauchle sagte: „Mit den künftig möglichen neuen Bestattungsformen wollen wir uns der veränderten Friedhofskultur und vor allem den Wünschen aus der Bürgerschaft anpassen.“ Das gelte insbesondere für die stark wachsende Nachfrage nach Urnengräbern. Eben diese will die Gemeinde nun in verschiedenen Formen anbieten: Neben herkömmlichen Wahlgräbern auch in Gemeinschaftsanlagen oder in einer speziell ausgewiesenen Rasenfläche unter einem Baum. Die beiden neuen Versionen sind für die Nutzungsberechtigten pflegefrei.

Bestattungen auch samstags möglich

Die örtlichen Voraussetzungen dazu wurden Brauchle zufolge bereits geschaffen: „Wir nutzen hier Flächen, die durch aufgelassene Familiengräber frei geworden sind.“ Eine weitere Neuerung: Bestattungen sind künftig auch samstags möglich, allerdings mit einem Zuschlag bei den Gebühren.

Deren Tarife hatte der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) im Zusammenhang mit der neugefassten Friedhofssatzung akribisch durchkalkuliert und dem Gremium vorgeschlagen. „Wir haben die Kostensituation für die Jahre 2014 bis 2017 nachgerechnet und auf dieser Basis die Gebühren für die nächsten drei Jahre ermittelt“, erläuterte BKPV-Berater Herbert Micheler. Dabei sei ein Kostendeckungsgrad von 80 Prozent festgestellt worden. „Das ist nicht ganz schlecht“, sagte Micheler, es reiche aber aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nicht aus. Eine Anhebung der Gebührensätze sei insofern unvermeidlich. In deren Neukalkulation seien jedoch die Defizite der Vorjahre nicht eingeflossen, ergänzte er.

Eine Forderung lehnte die Bürgermeisterin ab

Für die gestiegenen Ausgaben gibt es Brauchle zufolge mehrere Gründe. Unter anderem habe über viele Jahre hinweg ein Rentner den Friedhof mehr oder weniger ehrenamtlich gepflegt, nun habe dies der Bauhof übernommen. „Der bemüht sich sehr“, lobte die Bürgermeisterin, „aber die Kosten fließen natürlich in die Rechnung ein.“ Gleiches gelte für die Sanierung des Leichenhauses: „Lange haben wir hier nichts machen müssen, im Vorjahr jedoch schon.“ Im Vergleich mit Nachbarkommunen seien die neuen Gebühren indes „immer noch niedrig“, befand die Leiterin des Ordnungsamtes der Verwaltungsgemeinschaft, Kerstin Lutz.

Als eine der bemerkenswerten Neuerungen, die sie dem Gremium erläuterte, bezeichnete sie das Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit. Skepsis am Ratstisch hinsichtlich einer Kontrolle sei nicht angebracht. „Ich finde das zeitgemäß“, pflichtete Bürgermeisterin Brauchle bei.

Nicht akzeptieren wollte sie die Forderung des BKPV, den seit 1993 bestehenden Vertrag mit einem von der Kommune beauftragten Bestattungsunternehmen neu auszuschreiben. Ihr Argument: „Dann wird das Ganze sicher teurer.“

Urnenwahlgrab wird deutlich teurer

Die neuen Friedhofsgebühren gestalten sich wie folgt – in Klammern stehen die bisherigen Sätze: Einzelgrab für Kinder 28 Euro (23,76 Euro), Urnenwahlgrab 55 Euro (19,80), Familiengrab mit einer Grabstelle und zwei Bestattungen 49 Euro (36), Familiengrab mit zwei Grabstellen und vier Bestattungen 110 Euro (90), Urnen-Baumgrab (neu) 58 Euro, Urnen-Gemeinschaftsgrab (neu) 67 Euro.

Weitere Gebühren: Benutzung des Aufbahrungsraumes pro angefangenen Tag 91 Euro, Benutzung der Aussegnungshalle 91 Euro, Benutzung des Leichenhauses pauschal 200 Euro, Trauerfeier mit Bestattung bei Kindern 314 Euro (321), Trauerfeier mit Bestattung bei Erwachsenen 607 Euro (584). Tieferlegung eines Grabes 159 Euro (146), Zuschlag bei Bestattungen samstags (neu) 159 Euro, Umschreiben eines Grabnutzungsrechts 20 Euro (unverändert), Erlaubnis zum Aufstellen eines Grabmals samt Einfassung 30 Euro (20).

