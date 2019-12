23.12.2019

Mehr Wohnungen für Senden

In einem Neubau in der Hauptstraße sollen 24 Wohneinheiten entstehen

24 Wohnungen sollen in einem Neubau in der Hauptstraße 1 in Senden errichtet werden. Das Vorhaben bewilligte der Sendener Planungs-, Bau- und Umweltausschuss mehrheitlich.

Wo jetzt noch das zweistöckige Gebäude steht, das jahrzehntelang das Eiscafé „Venezia“ beherbergte und heute Sitz eines türkischen Imbisses ist, soll nach den Plänen des Investors abgerissen werden. Geplant ist stattdessen ein mehrteiliger Bau mit vier Stockwerken plus Dachgeschoss und spitzwinkligen Dächern: Zwei Geschäfte kommen ins Erdgeschoss, darüber Wohnungen und zudem eine Tiefgarage für die Autos.

Einig waren sich die Räte, dass der Neubau im Vergleich zum aktuellen Zustand eine Verbesserung des Bildes darstellt. Für Diskussionen sorgten an dem Vorhaben aber die notwendigen Parkplätze.

Die für das Bauvorhaben vorgeschriebenen Stellflächen seien mit 1,2 pro Wohneinheit zu niedrig, meinte CSU-Fraktionschef Walter Wörtz. Schließlich herrsche in der Innenstadt schon jetzt ein „riesiger Parkdruck“.

Für das Haus solle eher die nach der neuen Satzung gültige Größenordnung von zwei Stellplätzen pro Wohneinheit gelten, meinte Fraktionskollege Gunter Böckeler. Diese im Jahr 2017 beschlossene Stellplatzsatzung gilt aber nicht für die Bahnhofstraße 1.

„Ich sehe da kein Hindernis“, meinte hingegen Yusuf Cinici für BiSS. Schließlich sei eine dichtere Bebauung in der Innenstadt erwünscht. Es ließe sich für den Bauantrag eine Festlegung auf mehr Stellflächen formulieren, sagte Bürgermeister Raphael Bögge. „Der Bauherr verlässt sich da auf geltendes Baurecht“, sagte aber Edwin Petruch (CFW/FWG), „das Gebäude ist toll und es passt rein, es gibt keinen Grund zur Ablehnung“. Heinz-Peter Ehrenberg (Grüne) pflichtete bei, wenn auch aus anderen Gründen: wegen der Gleichbehandlung. Denn, darauf machte auch SPD-Fraktionschef Georg Schneider aufmerksam, habe man erst vor Kurzem ähnlichen Bauprojekten zugestimmt, wo ebenfalls nur 1,2 Stellplätze gefordert waren. Das nun zu ändern, sei ungerecht. „Da hätte man eben früher draufkommen müssen“, meinte Ehrenberg dazu.

Lehne der Ausschuss den Antrag ab, würde das Landratsamt den Beschluss ohnehin wieder kassieren, mutmaßte er, daher könnte man sich nur noch „für die Zukunft Gedanken machen“. Mit 9:6 Stimmen ging der Bauantrag schließlich durch. (ahoi)

