vor 43 Min.

Mehr Zeit für die Enkelkinder

Carmen Brühl arbeitet seit 30 Jahren im Kindergarten in Leibi, seit 2011 leitet sie die Einrichtung. Nun geht sie in den Ruhestand

Im November 1989 wurde in Leibi der evangelische Kindergarten eröffnet – und seitdem ist die Erzieherin Carmen Brühl von dort nicht mehr wegzudenken. Anfangs war sie „Kindergarten-Mutter“ und als gelernte Erzieherin bot sie gleich ihre Dienste an, wenn mal Not am Mann wäre. „Anfangs bin ich nur stundenweise eingesprungen, weil immer irgendwie jemand krank war“, erinnert sich die 63-jährige Erzieherin aus Leibi. Obwohl es zu den Anfangszeiten nur zwei Kindergartengruppen gab, sah man Brühl immer häufiger dort – und das ging drei Jahre so weiter, bis sie dann 1992 einen festen Vertrag bekam und sich nun seit drei Jahrzehnten täglich um die Kleinen kümmert. Aus dem „sporadischen Aushelfen“ ist die Leibierin zu einem festen Bestandteil der Kindergarten-Familie geworden, nun verabschiedet sich Brühl in den Ruhestand.

Seit 2011 hatte sie die Leitung des Kindergartens, zuvor war sie zuerst als Gruppenleitung und danach als stellvertretende Kindergartenleitung tätig. Der Abschied fällt ihr zwar schwer, aber dennoch freut sie sich auf den neuen Abschnitt, der sie nun erwartet. „Für mich war es jetzt der beste Zeitpunkt in den Ruhestand zu gehen. Mein Mann ist schon zuhause und jetzt wollen wir zusammen die Zeit genießen und vor allem möchte ich viel Zeit mit meinen beiden Enkelkindern verbringen“, erzählt Brühl.

Wenn sie auf die vergangenen 30 Jahre zurückblickt, kommen Brühl viele Erinnerungen und vor allem viele Veränderungen, die sie erlebt hat, in den Sinn. Vor allem der An-und Umbau des Kindergartens, die erweiterten Öffnungszeiten sowie die Inklusionsgruppe waren für sie einschneidende Änderungen im Kindergarten, in dem derzeit 77 Familien ihre Kinder zur Betreuung abgeben. „Es hat sich so Vieles getan. Heute wird auf die Bedürfnisse der Eltern mehr eingegangen als vor 30 Jahren. Früher hat man einen Platz im Kindergarten gebucht und heute wird ein Platz nach Stunden gebucht. Daran hätte man früher gar nicht gedacht“, erzählt Brühl.

Besonders die günstige Lage der Einrichtung in Leibi hat der neuen Ruheständlerin immer schon gefallen. „Wir sind mit den Kindern in den Auwald, der in zehn Minuten zu Fuß zu erreichen ist, wir sind über die nahe gelegenen Felder gelaufen, zu den Seen und auch nach Nersingen auf den Markt. Hier kann man den Kindern die Natur nahebringen und das fand ich schon immer toll“, schwärmt Carmen Brühl und fügt hinzu: „Außerdem ist es hier in Leibi richtig familiär.“ Begeistert zeigt sich Brühl auch, wenn sie die Kinder von ehemaligen Kindergartenkindern betreute. „Es ist wie ein Kreislauf, der sich immer schließt“, beschreibt sie diese Erlebnisse.

Die neue Kindergartenleitung übernimmt ab Januar ihre Stellvertreterin Susanne Petrovic. Neue Stellvertreterin wird Elena Hamann. (ewgo)