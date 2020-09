vor 40 Min.

Mehr als 100 Blutspender in Weißenhorn

Rotes Kreuz: Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, dass Menschen Blut spenden

Auf große Resonanz ist jüngst der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in der VR-Bank in Weißenhorn gestoßen: Insgesamt sind mehr als 100 Spenderinnen und Spender, davon elf Personen zum ersten Mal, zur Blutspende in den Räumlichkeiten der Genossenschaftsbank erschienen. Um die 20 Personen haben sich zusätzlich für eine mögliche Stammzellspende typisieren lassen. Der Blutspendetermin wurde von fünf Mitarbeitern der VR-Bank Neu-Ulm gemeinsam mit dem BRK-Kreisverband Neu-Ulm organisiert. Wie die VR-Bank mitteilt, waren unter den Blutspendern auch die Vorstände Wolfgang Seel, Steffen Fromm und Alois Spiegler. Gerade in der aktuellen Corona-Situation ist es laut Blutspendedienst umso wichtiger, dass die Menschen weiterhin zum Blutspenden kommen: Allein in Bayern würden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende könne bis zu drei Kranken oder Verletzten geholfen werden. Alle Blutspendetermine sind unter Telefon 0800/1194911 oder unter www.blutspendedienst.com abrufbar. (az)

