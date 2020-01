11:35 Uhr

Mehr als 1000 Leute feiern den Jahreswechsel auf dem Münsterplatz

Die Polizei zieht nach der Silvesternacht in Ulm ein Fazit. Wegen gefährlicher Böllerei und Schlägereien kam es zu mehreren Einsätzen.

Zahlreiche Menschen haben den Jahreswechsel in der Ulmer Innenstadt erlebt, zwischen 1000 und 1500 Personen haben sich nach Angaben der Polizei auf dem Münsterplatz eingefunden, um das neue Jahr zu begrüßen. Die Silvesternacht verlief dem Polizeibericht zufolge weitgehend friedlich, es kam allerdings zu mehreren Einsätzen, vor allem wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie wegen Schlägereien.

Zum größten Teil seien Feuerwerkskörper ordnungsgemäß auf dem Münsterplatz abgebrannt worden, teilt die Polizei mit. Dennoch wurden teilweise auch Raketen quer geschossen. Auch mutmaßlich illegale Feuerwerkskörper kamen zum Einsatz. Davon muss laut Polizei anhand enormer Druckwellen ausgegangen werden, die legale Feuerwerkskörper nicht in dieser Form verursachen.

Glücklicherweise kam niemand zu Schaden

Glücklicherweise kam es durch dieses gefährliche Verhalten weder zu Personen- noch zu Sachschäden. Die Polizei stellte allerdings mehrere Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz fest und zeigte die Verursacher an. Auch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen konnte durch die Polizei beendet werden. Die Beteiligten müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Gegen 1 Uhr war der Münsterplatz fast wieder leer.

In anderen Bereichen der Innenstadt kam es in der Nacht zu weiteren Einsätzen. So wurden die Ordnungshüter nach Polizeiangaben gegen 0.20 und 1.15 Uhr zu Schlägereien zwischen mehreren jungen Männern in der Fußgängerzone gerufen. Diese erhielten Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung. Gegen 1.40 Uhr wurde ein 23-Jähriger aus einer Personengruppe heraus mit Reizstoff besprüht. Er erlitt Reizungen der Augen. Auch nach diesem Vorfall ermittelt die Polizei. (az)

