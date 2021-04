Mehr als 1000 Mitarbeiter bei Evobus in Neu-Ulm sind in Kurzarbeit

Plus Die Corona-Krise hat weiter massive Auswirkungen auf die Produktion bei Evobus in Neu-Ulm. Mehr als 1000 Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit.

Während der Daimler-Konzern im ersten Quartal einen Milliarden-Gewinn verbucht, leidet die Bussparte des Unternehmens nach wie vor stark unter der Corona-Krise. Davon ist vor allem Evobus in Neu-Ulm betroffen, da die Nachfrage nach Reisebussen pandemiebedingt stark zurückgegangen ist.

Der Absatz von Daimler Buses ging im ersten Quartal 2021 deutlich um 27 Prozent auf 3700 Einheiten zurück. In der Region EU 30 (Europäische Union, Großbritannien, Norwegen und Schweiz) betrug der Rückgang 48 Prozent, in Brasilien, dem Hauptmarkt in Lateinamerika, 18 Prozent.

Bei Evobus in Neu-Ulm arbeiten insgesamt 3850 Menschen

Von den 3850 Mitarbeitern am Standort Neu-Ulm seien mehr als 1000 in Kurzarbeit, sagte ein Pressesprecher von Daimler. Die Montage ist zu 90 Prozent in Kurzarbeit, die Lackiererei (in der auch Stadtbusse bearbeitet werden) zu 30 Prozent. Andere Bereiche wie Verwaltung, Vertrieb oder Entwicklung arbeiten im normalen Umfang.

8 Bilder Der Ursprung von Evobus: Die Geschichte von Setra in Ulm und Neu-Ulm in Bildern Foto: Setra

Zwischenzeitlich vereinzelt eingegangene Aufträge werden im Rahmen von zeitlich begrenzten Produktionsblöcken abgearbeitet. Ein erster Block fand beispielsweise im Februar und im März statt, ein weiterer für die Fertigung von Reise- und Überlandbussen läuft zum 27. April an. Dann werden gut 1000 Beschäftigte aus der Kurzarbeit geholt. Die Zahl der produzierten Busse pro Block liegen laut dem Pressesprecher "im oberen zweistelligen Bereich".

Das sagt der Chef von Evobus zur Lage auf dem Busmarkt

"Fast alle weltweiten Busmärkte weisen coronabedingt deutlich rückläufige Entwicklungen auf", erklärte Till Oberwörder, Leiter Daimler Buses und Vorsitzender der Geschäftsführung von Evobus, bei der Vorstellung der Quartalszahlen. "Aufgrund des Stillstands des Reisebustourismus ist davon das Reisebussegment weiterhin am stärksten betroffen. Dennoch sind wir trotz der aktuell schlechten Marktsituation sicher, dass die Trendwende kommen wird, wenn flächendeckende Impfungen eine Normalisierung möglich machen und die Menschen wieder verreisen."

Lesen Sie auch: