Mehr als zehn Millionen Euro für Wiesen und Seen

Malerisch fügt sich der Unterelchinger See in die Landschaft ein. Der Naherholungsverein bezuschusst heuer die Umgestaltung des Uferbereichs und ein neues Spielgerät auf der Liegewiese.

Zwölf Landkreisgemeinden sind Mitglied des Vereins für Naherholung. Auch in diesem Jahr sind viele Projekte geplant

Der Verein für Naherholung im Landkreis Neu-Ulm hat seit seiner Gründung im Jahr 1974 gut zehn Millionen Euro für Naherholungsgebiete und -anlagen ausgegeben. Die größte Investition war dabei die Eislaufanlage in Senden mit 3,53 Millionen Euro – inklusive der Sanierung im Jahr 2006. Das hat der amtierende Vereinsvorsitzende Landrat Thorsten Freudenberger bei der jüngsten Jahreshauptversammlung im Landratsamt Neu-Ulm mitgeteilt. Neue Förderanträge wurden für den Pfuhler See, den Ludwigsfelder See, den Unterelchinger See und den Vöhringer See eingereicht und auch jeweils einstimmig genehmigt.

Am Pfuhler See erneuert die Stadt Neu-Ulm einen Schwimmsteg (veranschlagte Kosten: 30500 Euro) und ein Badefloß (19000 Euro). Der Naherholungsverein billigte jeweils einen Zuschuss von 50 Prozent der Kosten, höchstens jedoch jeweils 5000 Euro. Am Ludwigsfelder See wird die Bootsrampe für die Wasserwacht verlängert. Die Stadt Neu-Ulm rechnet mit Kosten von 6500 Euro. Der Naherholungsverein gewährte einen Zuschuss von 50 Prozent der Kosten, höchstens jedoch 3250 Euro.

Die Gemeinde Elchingen gestaltet den Uferbereich des Unterelchinger Sees um und installiert ein neues Spielgerät. Die Kosten werden auf 5558 Euro geschätzt. Der Naherholungsverein hat einen Zuschuss von 50 Prozent der Kosten, höchstens jedoch 2780 Euro zugesagt. Das Spielgerät wird inklusive Montage voraussichtlich 18306 Euro kosten. Auch dafür finanziert der Naherholungsverein 50 Prozent der Kosten, höchstens jedoch 9160 Euro.

Am Vöhringer See bringt die Stadt Vöhringen die Holzplanken eines Badestegs und eines Schwimmfloßes neu an. Die bestehende Strandfläche an der nördlichen Liegewiese wird ebenfalls erweitert. Die Umkleidekabinen werden erneuert und für die Eschen auf der Liegewiese Ersatz gepflanzt. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 11200 Euro für die Holzplanken, 5250 Euro für die Strandfläche Nord, 8000 bis 10000 Euro für die Umkleidekabinen sowie 6750 Euro für die Eschen. Auch hier gewährte der Naherholungsverein Zuschüsse.

Folgende Projekte, für die bereits 2018 Förderanträge eingereicht und bewilligt wurden, sollen auch noch dieses Jahr verwirklicht werden:

Mehrgenerationenplatz in Altenstadt: Baukostenzuschuss von 40 Prozent, höchstens 46960 Euro

Anlegung der Parkanlage am Vöhlinschloss in Illertissen: Zuschuss von 40 Prozent, höchstens 10000 Euro

Sanierung der Außenfassade der Umkleidekabinen am Unterelchinger See: Zuschuss von 3100 Euro

Im vergangenen Jahr beliefen sich die Gesamtausgaben des Naherholungsvereins auf 65911 Euro. Davon entfielen 61655 Euro auf Zuschüsse an die Mitgliedsgemeinden; im laufenden Jahr werden es voraussichtlich 101850 Euro sein.

Nach Angaben von Geschäftsführerin Hildegunde Linder-Natterer hat der Naherholungsverein derzeit zwölf Mitgliedskommunen. Von den 17 kreisangehörigen Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm sind das: Altenstadt, Buch, Elchingen, Illertissen, Kellmünz, Nersingen, Neu-Ulm, Pfaffenhofen, Roggenburg, Senden, Vöhringen und Weißenhorn. Der Verein dient dem Zweck, die Mitgliedskommunen darin zu unterstützen, ihr überörtliches Naherholungsangebot auszubauen, zu verbessern sowie bereits vorhandene Einrichtungen auf einem hohen Niveau zu erhalten. (az)

